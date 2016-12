Médicos de família falham concursos

Ainda segundo a ARS, a falta de médicos especialistas em medicina geral e familiar tem sido sempre "colmatada com a contratação alternativa de médicos de clínica geral". No centro de saúde de Lagoa, há ainda um "serviço de consulta de recurso que funciona diariamente entre as 14h00 e as 20h00 para atender os utentes sem médico".

Dois concursos abertos este ano para colocar médicos de família em centros de saúde do Algarve foram cancelados por falta de candidatos.Os dados foram revelados ontem pela Administração Regional de Saúde (ARS) na sequência da denúncia da Câmara de Lagoa sobre "esvaziamento de pessoal médico e de enfermagem" nas unidades de saúde do concelho. A ARS admite que "há falta de médicos de família no concelho de Lagoa, assim como em outros concelhos do Algarve", um problema que diz existir "há vários anos".Segundo a ARS, em junho foi aberto um concurso para médicos de família, contemplando 30 vagas no Algarve, das quais 15 seriam para o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Barlavento e, destas, uma para Ferragudo e duas para Lagoa. No entanto, segundo a ARS, "não houve colocação por inexistência de candidatos".Mais recentemente, em novembro, abriu um concurso para colocação de médicos de medicina geral e familiar com 13 vagas no Algarve, dos quais oito no ACES Barlavento, entre elas, uma para Ferragudo e 1 para Lagoa. Mais uma vez, "não houve colocação por inexistência de candidatos".