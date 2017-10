Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Medina ainda não tem maioria para governar

Negociações com Bloco de Esquerda prosseguem mas entendimento não foi alcançado.

Por José Castro Moura | 01:30

O presidente eleito da Câmara de Lisboa admitiu que ainda não chegou a um acordo "de base permanente" que lhe permita uma maioria para governar Lisboa. Em declarações aos jornalistas, após a cerimónia de posse na praça do Município, Fernando Medina afirmou que está ainda a "conversar" com o Bloco de Esquerda e lamentou que o PCP se tenha colocado de fora desta negociação.



"Infelizmente, o Partido Comunista não se mostrou disponível para um acordo". Prometendo que "assegurará uma governação estável da cidade", o autarca socialista não adiantou se o diálogo com o BE vai chegar a bom termo, embora tenha sido perentório a afastar qualquer possibilidade de acordo formal com os partidos à direita.



"Vamos ser firmes" na execução do nosso programa e, "em algumas matérias" poderemos ter o apoio dos partidos à esquerda e, noutras, dos partidos à direita", disse, deixando no ar a possibilidade de governar em minoria com acordos pontuais caso as negociações com o BE não sejam bem-sucedidas.



No discurso da tomada de posse, perante uma plateia onde se encontrava Rui Moreira, o seu homólogo do Porto, Fernando Medina anunciou a aquisição de 30 novos elétricos, a construção de seis centros de saúde e a aprovação de uma unidade para a ampliação de zonas de escritórios.



"Medidas emblemáticas" de um discurso onde deixou cinco compromissos para a capital.



Criar uma cidade participada, sustentável, coesa, com uma prosperidade sólida e que seja uma capital global da tolerância e da diversidade. Estas são as bandeiras de Medina para o mandato de quatro anos.