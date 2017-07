Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Megaoperação para encontrar criança inglesa no Algarve

Menino de 7 anos esteve horas desaparecido. Britânico entregou-o à PSP de Lagos.

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 09:50

O desaparecimento do menino inglês de 7 anos, na Praia da Luz, Lagos, cerca das 11h00 de quinta-feira, levou as autoridades a desencadearam uma operação de busca em grande escala, mal foram alertados para a situação pelos pais do menor, uma hora e meia depois do desaparecimento.



Tal como o CM noticiou, a criança foi entregue, em segurança, por um inglês, de 65 anos, na PSP de Lagos, pelas 13h00.



Segundo o CM apurou, a GNR foi a primeira força de segurança a ser alertada, às 12h30 (através do 112), pois os pais, desesperados, ainda tentaram encontrar o filho pelos seus próprios meios durante algum tempo.



Os militares começaram de imediato a fazer buscas no mato, na vila e até porta a porta. A Polícia Marítima também foi para o terreno e a Polícia Judiciária começou a formar uma equipa especial para se deslocar à Praia da Luz a fim de investigar o caso.



O facto de o desaparecimento do menor ter ocorrido na vila onde ainda perdura a memória do desaparecimento de Madeleine McCann, de 3 anos, há 10 anos, terá contribuído de forma decisiva para a rápida atuação das autoridades.



O menino desapareceu durante um passeio com os pais numa zona de falésias conhecida como Rocha Negra.



PORMENORES

Criança correu

De acordo com o que os pais disseram à GNR, a família já estava a descer da Rocha Negra, onde tinha ido passear, para a Praia da Luz, quando o filho começou a correr e desapareceu.



Selfie com a GNR

O menino inglês tirou uma selfie com os militares da GNR que o foram buscar à esquadra da PSP de Lagos. Estava ileso e bem-disposto.



Pediu ajuda

A criança pediu ajuda ao cidadão britânico que o levou à PSP, mas não conseguiu explicar onde estavam os pais.