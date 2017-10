Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas devoram 520 mil hectares em Portugal

É o pior ano de sempre, ultrapassando os 425 mil hectares de 2003.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Este ano já arderam em Portugal perto de 520 mil hectares de floresta, metade dos quais entre sábado e segunda-feira, de acordo com o sistema europeu de monitorização EFFIS. É duas vezes a área de todo o distrito de Lisboa, ou todo o Minho (distritos de Braga e Viana do Castelo), ou todo o distrito de Viseu. Ardeu 5,5% de todo o Portugal. É o pior ano de sempre, ultrapassando os 425 mil hectares de 2003. Estão contabilizadas 112 mortes.



"É uma grande tragédia. Resulta de uma conjugação complexa de fatores. Temos floresta muito contínua e com pouca gestão, reduzida à exploração extrativa [plantação, corte, replantação...]. E fora destes momentos não há investimento na floresta", lamenta ao CM Paulo Fernandes, engenheiro florestal e especialista em fogo, membro da Comissão Técnica Independente de Pedrógão Grande.



A exceção são os montados a sul e as áreas de extração de papel, "onde arde muito pouco pelo trabalho lá feito". A geografia em que a floresta está implantada, em áreas de grande relevo e clima quente, "favorece os grandes fogos". "O centro de Portugal é a região da Europa que produz mais combustível florestal (chove de inverno, o mato cresce e seca na primavera e verão)", explica Paulo Fernandes. Não admira que os cinco maiores fogos desde 1980 tenham sido no centro e nestes últimos dias.



"Tem de haver investimento na limpeza e compartimentação da floresta, para contribuir na prevenção de incêndios. Os orçamentos públicos dão muito pouco à prevenção", acusa Paulo Fernandes, para quem o combate aos fogos assenta em voluntariado com pouco conhecimento técnico integrado.



"A ANPC coordena esse grupo numeroso de forças desgarradas, a quem faltam competências técnicas em meteorologia, análise de risco, comportamento do fogo...", avisa. A criação de uma agência, proposta ao governo, é "solução de recurso". O ideal seria o proposto em 2006, e chumbado por António Costa (atual PM), que era uma única entidade a englobar prevenção e combate. "O corporativismo mandou mais", lamenta Paulo Fernandes.



Mais de mil milhões em prejuízos e recuperação

Os fogos deste ano vão custar mais de 1,3 mil milhões de euros em custos sociais: perdas de bens e serviços e despesas de recuperação; e gastos na prevenção e combate. Segundo a Comissão Técnica Independente ao fogo de Pedrógão, até 15 de setembro estava estimado um custo social de 613 milhões para 209 mil hectares ardidos.



Ao CM, especialistas consideram "nada exagerado" que com os incêndios entre 14 e 17 deste mês, que duplicaram a área ardida, o valor tenha dobrado para 1,3 mil milhões "ou mais". Até os gastos previstos para a prevenção (46 milhões) e combate (94 milhões) aumentaram com os fogos de outubro.



O relatório refere que, além dos danos em casas e negócios, os fogos fazem perder 50% da riqueza anual produzida pela floresta. Em 2003, os custos sociais dos fogos foram de 1,3 mil milhões: arderam 425 mil hectares e morreram 21 pessoas.



Morre a salvar família e a casa

João Nascimento, de 48 anos, preparou a família para a fuga mal viu o fogo em direção à sua casa, em Midões, Tábua. A mulher e os dois filhos estavam em pânico, mas, antes, João e o filho André limparam todo o terreno em volta da moradia.



Assim que iam partir de carro uma rajada de vento com fogo apanhou pai e filho de surpresa. Ficaram com 70 % do corpo queimado – e, enquanto o jovem na casa dos 20 anos luta pela vida no hospital de Coimbra, o pai perdeu a vida.



O funeral do construtor, ontem, juntou em Midões mais de 100 pessoas, consternadas. "Resta-nos pedir coragem para esta e outras famílias que sofrem esta dor", lamentou o padre João Fernando Dias.



O sofrimento do filho Carlos era evidente, enquanto o irmão André, internado em estado grave, ainda não sabe que o pai não sobreviveu. "O João não sabe, nem agora vai saber, mas conseguiu salvar a casa da família", conta um amigo. Pai e filho foram levados no carro da família para Viseu mas só tiveram ajuda médica muito tempo depois.



"Nós viemos na direção da morte"

Odete Ribeiro, mãe de Pedro Neves, que morreu em Nogueira do Cravo, deu uma entrevista emocionada à CMTV.



"Viemos na direção da morte". Odete recebeu mesmo a visita de Marcelo Rebelo de Sousa. "As palavras dele encheram-me o coração".