Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meio milhão para obras na igreja de Santa Cruz

Empreitada deverá estar pronta dentro de dois anos e prevê diversas intervenções.

Por Liliana Rodrigues | 09:23

As obras que estão a decorrer na igreja de Santa Cruz, em Braga deverão estar concluídas no prazo máximo de dois anos. No total, a Irmandade vai investir um pouco mais de meio milhão de euros e sem qualquer ajuda externa.



"O nosso projeto foi aprovado pelas regras do financiamento comunitário, com quatro avaliações intermédias. E de repente, disseram-nos que afinal não havia verba", explica Luís Rufo, presidente da Irmandade de Santa Cruz. "Mas não desanimámos. Avançámos com os obras que vão ser pagas com o dinheiro que economizámos", assegura orgulhoso.



Nesta altura, os altares laterais do templo barroco, que data do século XVII, estão a ser intervencionados. "Esta fase deve ficar concluída até ao final do ano. Já é possível ver como vai ficar o resultado final", adiantou Luís Rufo sobre a empreitada que custa 120 mil euros.



Nos próximos dias arranca mais uma etapa, que está orçada em 200 mil euros: o telhado é uma obra muito difícil de fazer, mas que é urgente concretizar. Os materiais têm de ser todos nobres, as madeiras têm de ser reconstruídas, não se podem usar materiais novos. E tem de ser colocada uma estrutura para poder fazer o trabalho, nesta época mais complicada, mas tinha de avançar para não correr qualquer risco de desmoronamento", explica o responsável.



A igreja de Santa Cruz, situada no centro da cidade, é uma das mais visitadas pelos turistas. O altar-mor e a fachada do templo também vão ser intervencionados, a par do soalho que será totalmente renovado, sendo que estes trabalhos estão já na reta final.