Meio milhão para pagar militares em aeródromos

As câmaras envolvidas recusaram pagar a conta quando começaram a receber as faturas da GNR, no início do ano. O custo deste serviço varia entre os 40 e os 100 mil euros. A carreira aérea entre Bragança, Vila Real e Portimão foi retomada em dezembro de 2015.

A GNR deverá receber, nos próximos dias, 500 mil € para liquidar a dívida pela segurança nos aeródromos da carreira aérea Bragança-Portimão. A garantia foi dada pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, após ser tornado público que, só na capital do distrito transmontano, havia 100 mil euros por pagar, pelo serviço prestado por 35 militares, fora do horário, em regime de gratificados - o que acontece também nos aeródromos de Vila Real, Viseu, e Portimão - para garantir a ligação aérea com escala em Tires.O pagamento será feito pelo Ministério das Infraestruturas à GNR, que entregará as verbas em falta aos militares. "Estamos a fazer tudo para que, no limite, até ao final do ano, sejam liquidadas as importâncias", referiu Jorge Gomes. Considerou ainda que, "de facto, o arrastar deste processo não tem grande justificação".O Governo assume os custos deste ano com a segurança na carreira aérea, mas, quanto ao futuro, "é uma questão que vai ser tratada com o Ministério das Infraestruturas e com as câmaras municipais, que vão ter que decidir a forma como vão operar os aeródromos". Jorge Gomes acrescentou que "a responsabilidade de facto e de lei é que o proprietário do aeródromo é que tem que criar as condições para que possa operar as linhas aéreas, portanto, compete às câmaras essa função".