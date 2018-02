Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meios do INEM acionados 1,2 milhões de vezes

Dados foram revelados este domingo a propósito do Dia Europeu do 112.

08:16

Em 2017, os meios de emergência do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) - ambulâncias, motos de emergência, viaturas médicas de emergência e reanimação e helicópteros - foram acionados mais de 1,2 milhões de vezes, em resultado de mais de 1,3 milhões de chamadas atendidas pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).



Os dados foram revelados este domingo a propósito do Dia Europeu do 112. Em 2016, foram registadas mais 2208 chamadas de emergência e acionados mais 11 126 meios do que em 2017.