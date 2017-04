Menina de 12 anos salva de se afogar em competição

O Torneio Zonal de Infantis da Zona Sul em natação conta com a participação de 350 atletas de 67 clubes.



Ao longo dos dois primeiros dias de prova "foram registadas dez pequenas ocorrências, sendo esta a situação mais grave", acrescentou António Mestre.O Torneio Zonal de Infantis da Zona Sul em natação conta com a participação de 350 atletas de 67 clubes.Embora, normalmente, a piscina não tenha nadador-salvador, o Município de Sines recorreu à RESGATE – Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano para garantir a segurança deste evento, a qual tem um elemento em permanência na piscina.

Uma menina de 12 anos foi no sábado salva quando nadava a prova dos 800 metros livres, no Campeonato Zonal de Infantis, que decorre até este domingo na Piscina Municipal de Sines.Segundo António Mestre, da Associação Resgate, "a jovem teve uma indisposição durante a competição o que obrigou à intervenção do nadador-salvador, que a estabilizou ainda dentro de água e posteriormente a transportou para o exterior".Devido à rápida intervenção do nadador-salvador, que evitou o afogamento, "a atleta recuperou totalmente e não apresenta lesões".