Menina de 14 anos morre depois de ir ao centro de saúde

Criança faleceu menos de 24 horas depois de receber assistência em Castro Daire.

17:23

Uma menina com 14 anos morreu esta segunda-feira de manhã, menos de 24 horas depois de ter sido assistida no Centro de Saúde de Castro Daire, noticia o Jornal do Centro.

Segundo avança esta publicação, a criança, que vivia em Monteiras, teria sintomas de constipação quando foi levada àquela unidade hospitalar. Inicialmente, foi observada, medicada e enviada novamente para casa.



Já durante a madrugada, a criança terá começado a sentir dificuldades a respirar, obrigando os pais a pedir ajuda ao INEM, que demorou cerca de meia hora a chegar.



No entretanto, a menina acabou por desmaiar, começando a sangrar da boca e do nariz. Acabaria por morrer mais tarde.



Desconhece-se, para já, o que terá causado a morte da criança, que irá ser autopsiada.