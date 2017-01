Menina de 15 anos filma abusos do próprio avô

A colega revelou o caso a uma docente, que terá aconselhado a menina a filmar os abusos.



Um homem com cerca de 60 anos está em prisão preventiva na cadeia de Braga, desde esta quinta-feira, indiciado de abuso sexual da neta, de 15 anos.A menina foi vítima de abusos durante os últimos três anos por parte do avô e filmou a última violação com o telemóvel para provar aquilo que sofria. Mostrou o vídeo a uma professora, que de imediato acionou a Comissão de Proteção de Menores.A Polícia Judiciária de Braga avançou para a detenção em menos de 24 horas. O pedófilo, que reside em Braga, foi ouvido em primeiro interrogatório e sujeito à medida de coação mais grave.