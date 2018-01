Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de 5 anos vê pai esfaquear a mãe

Homem fugiu após dar 40 facadas na mulher, mas foi capturado.

Por Tânia Rei | 08:45

Noémia dos Santos, de 33 anos, percebeu que corria perigo após uma discussão com o marido, e tentou fugir com a filha de 5 anos do posto de combustível, em Bragança, onde Diamantino dos Santos, de 36 anos, parou para abastecer a carrinha.



Após uma luta corpo a corpo, o homem usou uma navalha para esfaquear a mulher mais de 40 vezes nas costas, mãos e cabeça.



O ataque ocorreu em frente à filha menor. Diamantino fugiu mas foi capturado pela PSP.



É esta quarta-feira presente a tribunal. A PJ investiga. A vítima foi hospitalizada e, apesar de uma das facadas quase ter perfurado um pulmão, não corre risco de vida.