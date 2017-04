Menina de 6 anos baleada por irmão em brincadeira

Na altura em que o acidente ocorreu, os pais estavam numa outra parte da casa.

Uma menina de seis anos ficou gravemente ferida ao ser atingida pelo irmão mais velho, de 11 anos, com um tiro de espingarda. Tudo aconteceu ao início da noite desta quarta-feira na rua do Calvário, em S. Roque, Oliveira de Azeméis. A criança está estável e não corre risco de vida.As duas crianças estavam a brincar quando o mais velho dos irmãos disparou acidentalmente a espingarda de pressão de ar adaptada para 9 milímetros, que está ilegal. O pai, que é apicultor, foi levado para o posto da GNR de Oliveira de Azeméis. A PJ foi chamada ao local e está a investigar.A menina foi assistida no local pelos Bombeiros de Oliveira de Azeméis e pela equipa médica do INEM e depois transportada para a Pediatria do Hospital de S. João, no Porto. Segundo apurou o, a criança foi atingida no abdómen e perdeu bastante sangue. Apesar disso, encontrava-se estável e esteve sempre consciente. A mãe acompanhou-a até ao hospital, onde deu entrada na sala de emergência.