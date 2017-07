Médica identificou sinais de abuso em consulta de rotina e alertou autoridades.

11.07.17

A Polícia Judiciária está a investigar o caso de uma menina de 5 anos que tinha vestígios de ter sido abusada sexualmente, em Ponte de Lima.A mãe da menor levou-a, esta segunda-feira à tarde, para uma consulta de rotina no centro de saúde e a médica que a atendeu identificou sinais de abuso e alertou as autoridades.A PSP foi chamada ao estabelecimento de saúde e a menina foi levada para o hospital de Viana do Castelo.