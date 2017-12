Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de seis anos vê avô morrer em colisão

Casal seguia com a neta de carro e foi abalroado por autocarro em Guimarães.

Por Liliana Rodrigues | 21.12.17

Um homem de 70 anos morreu quando o carro que conduzia foi abalroado na Via Intermunicipal (VIM), em Serzedelo, Guimarães, às 16h00 desta quarta-feira. No veículo seguia a mulher, que ficou ferida com gravidade, e a neta do casal, de apenas seis anos, que assistiu a tudo. A criança sofreu ferimentos que não foram considerados graves, mas foi transportada ao Hospital S. João, no Porto.



As vítimas residem em Lordelo, Guimarães, e estariam a regressar a casa quando se deu o violento embate. No chão, as marcas da travagem são evidentes e confirmam que o motorista do autocarro, que seguia sozinho, travou para tentar evitar a colisão com o Mercedes, mas sem sucesso.



O carro em que seguiam as vítimas, que saiu do stop no cruzamento, foi abalroado e só parou ao embater num poste, do outro lado da VIM - a estrada que liga Joane, em Famalicão, a Vizela.



A pancada do lado do condutor foi violenta e o homem morreu no local, apesar da rápida chegada dos bombeiros de Riba d’Ave, cujo quartel se situa a poucos metros do local do acidente.



"Ouvi uma pancada enorme e quando cheguei à estrada já só vi os bombeiros e toda a confusão por causa da menina, que estava muito assustada", contou ao CM Manuel Silva, que reside nas imediações do local do violento acidente, que obrigou a cortar o trânsito nos dois sentidos durante mais de uma hora.



O corpo foi levado para a morgue e a mulher da vítima transportada ao hospital de Guimarães.