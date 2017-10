Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina violada em jardim público

Vítima, 13 anos, foi arrastada para casa de banho após as aulas.

Por Isabel Jordão | 01:30

Uma menina de 13 anos foi violada em pleno dia numa casa de banho pública no Parque dos Infantes, na Batalha, por um homem de 28 anos, que foi agora condenado a seis anos de prisão por abuso sexual de crianças.



Segundo apurou ontem o CM, os abusos ocorreram em fevereiro deste ano, pelas 17h00 de uma sexta-feira, pouco depois da vítima ter terminado as aulas, na escola da Batalha.



O caso só foi descoberto uns dias depois, quando a menina contou o que tinha acontecido a um grupo de amigos, que alertaram as autoridades. O alegado pedófilo tem residência na Batalha e foi identificado e detido pela Polícia Judiciária de Leiria. Na altura, ficou em prisão preventiva, mas viria a ser libertado e agora está desaparecido, não tendo por isso acompanhado o julgamento. Já tem antecedentes, por furtos e violência contra os pais.



Ficou provado em tribunal que o arguido abordou a menina para uma "conversa", depois avançou para "beijos na boca e na cara", refere o acórdão. O documento especifica ainda que o alegado pedófilo, "após ter despido as calças e as cuecas da menor e ter baixado as suas calças e cuecas, manteve relações de cópula completa" com a vítima.



"O arguido agiu com intenção de satisfazer os seus instintos sexuais, não obstante estar ciente da idade da jovem", refere ainda o acórdão, do Tribunal Judicial de Leiria.



A menina, residente no concelho, ficou traumatizada e teve de receber apoio psicológico.