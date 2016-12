Meninas abusadas anos a fio

Os dois ficaram em prisão preventiva.

A PJ do Centro anunciou esta segunda-feira a detenção de dois homens, em Mangualde e na Sertã, por abusarem sexualmente de crianças. O primeiro tem 40 anos e, ao longo de cinco, manteve relações sexuais com a filha.Os abusos começaram quando a criança tinha 12 anos e só pararam aos 17, depois de a vítima ter contado à mãe.O outro detido tem 45 anos e abusou da enteada, entre os 11 e os 14 anos. Tal como aconteceu com a outra menina, também esta contou à mãe.