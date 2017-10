Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino atropelado por carrinha ainda está internado nos Cuidados Intensivos

Criança estava a sair da escola quando foi colhida, em Paranhos, no Porto.

01.10.17

A criança de oito anos que foi atropelada, na passada terça-feira, em Paranhos, no Porto, continua internada nos Cuidados Intensivos do Hospital de São João.



O menino foi colhido por uma carrinha pouco depois de ter saído da escola. Estava acompanhado por outras crianças que assistiram ao acidente.



À chegada ao local, as equipas do INEM fizeram manobras de reanimação à criança, que continua em estado grave devido à violência do embate.