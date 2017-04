Menino de cinco anos gravemente ferido em atropelamento

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um menino de cinco anos ficou esta quarta-feira gravemente ferido na sequência de um atropelamento por um automóvel, em Santana da Serra, no concelho de Ourique, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) indicou que a criança foi transportada pelos bombeiros para as urgências do hospital de Beja.O atropelamento ocorreu cerca das 12h35 numa rua da povoação de Santana da Serra.