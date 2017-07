Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino encontrado a chorar desesperado na praia de Maddie

Casal recolheu criança depois de a ouvir chorar e gritar junto a casa, na Praia da Luz.

Por Ana Palma | 03:08

"A chorar e desesperado". Foi assim que o casal alemão Wulf e Angelika Dürholt encontrou, junto à sua casa, o menino inglês que desapareceu esta quinta-feira na Praia da Luz, em Lagos. O casal, ele de 80 e ela de 70 anos, recolheu a criança, que estava em estado de choque por não conseguir encontrar os pais, de quem se tinha perdido quando a família descia a colina do miradouro da Rocha Negra, onde tinha ido dar um passeio.



"As lágrimas corriam-lhe pelo rosto e ele gritava junto à cerca da nossa casa. Fomos buscá-lo, trouxemo-lo para casa e demos-lhe água, para o acalmar. Ele estava muito triste por se ter perdido dos pais", contaram emocionados, ao CM, Wulf e Angelika.



Meia hora depois, a criança "começou a acalmar-se e conseguiu dizer o nome e o dos pais" ao casal que ainda o tentou ajudar a localizar a vivenda onde estava alojado, mas sem sucesso. O casal acabou por levar o menino à PSP de Lagos, pelas 13h00, onde o pai o foi buscar meia hora depois, com quatro militares da GNR que já procuravam a criança. O menino desapareceu cerca das 11h00 e foi encontrado pelo casal às 12h30, a mesma hora em que os pais alertaram o 112, depois de o terem tentado encontrar pelos próprios meios.



"Final feliz"

Para Angelika Dürholt, o caso acabou por ter "um final feliz". "Nós fizemos o que seria normal, numa situação como esta", disse . Os pais do menor ainda não contactaram o casal.



Megaoperação

Mal foram alertadas para o de-saparecimento, GNR e Polícia Marítima desencadearam buscas e a PJ já preparava uma equipa para investigar caso.



Madeleine McCann

Este caso trouxe à memória o desaparecimento de Madeleine McCann, há exatamente 10 anos, também na Praia da Luz.