Menino fica sob tonelada de milho

Criança de 11 anos ficou presa mas escapou com ferimentos.

Por Paula Gonçalves | 01:30

Daniel, de 11 anos, estava ontem a brincar com a irmã numa eira, numa propriedade privada em Póvoa de Santa Cristina, no concelho de Montemor-o-Velho, quando caiu dentro de um sifão de milho na altura em que estava a ser feita uma descarga de cerca de uma tonelada do cereal. Escapou com ferimentos ligeiros e encontra-se bem.



Após a descarga, a criança ficou soterrada no milho, segundo contou ao CM um habitante da aldeia. A população foi ajudar a família a retirar o milho e a criança foi resgatada apenas com ferimentos ligeiros. "Estivemos lá em pânico a retirar o milho. Tirávamos de um lado e ele escorregava pelo outro, até que vimos a cabeça do menino", conta um habitante.



Quando os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho chegaram ao local, já tinha sido retirado uma boa parte do milho, encontrando-se a criança apenas presa pela cintura. Em dez minutos a equipa dos bombeiros resgatou o menino, que foi transportado para o Hospital Pediátrico de Coimbra, onde foi observado.



O buraco onde Daniel caiu é um depósito no qual são feitas as descargas do milho com um trator antes do cereal ser transferido para o silo, um reservatório de grandes dimensões.



O alerta para o acidente chegou aos bombeiros pelas 11h30. A criança foi ainda assistida no local por uma equipa do INEM e só depois transportada para o hospital. Segundo fonte dos bombeiros, havia a suspeita de uma fratura numa perna, mas vizinhos dizem que está bem.