Susto com menino inglês na praia de Maddie

Criança de 7 anos tinha ido dar passeio com os pais quando desapareceu, na Praia da Luz.

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 01:30

O medo voltou ontem de manhã à Praia da Luz, em Lagos, com o desaparecimento de um menino inglês de sete anos, pelas 08h00. O menor estava a dar um passeio com os pais pelas falésias da zona nascente da praia e desapareceu num patamar existente por baixo de um marco geodésico (um talefe), que a família pretendia visitar.



Num momento o menino estava lá, no outro tinha desaparecido da vista dos pais. Desesperados, procuraram o filho durante algum tempo, mas acabaram por dar o alerta às autoridades.



A GNR já estava em força no terreno, a proceder a buscas, bem como a Polícia Marítima, quando o menino foi encontrado por um cidadão inglês de 65 anos, que o entregou em segurança na esquadra da PSP de Lagos. Eram 13h00 quando o britânico entregou a criança à polícia e, passada meia hora, o pai, acompanhado por quatro militares da GNR, foi buscá-la à esquadra.



Um história que teve um final feliz, numa localidade onde ainda perdura a memória do desaparecimento de Madeleine McCann, ocorrido a 3 de maio de 2007. A menina de três anos nunca foi encontrada.



Na Praia da Luz, onde existe uma comunidade inglesa muitos significativa, bem como muitos turistas britânicos, a notícia do desaparecimento do menino correu célere, tendo alguns populares colaborado nas buscas, nomeadamente na zona da praia.



Segundo fonte do Comando de Polícia de Faro, o menino encontrava-se bem.