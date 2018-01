Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino recebia dinheiro de violador e entregava aos pais

Progenitores tinham conhecimento dos abusos. Caso começou em 2013, em Lisboa.

17:41

Um homem de 84 anos foi detido por fortes indícios da prática de abuso sexual e lenocínio de menores, em Lisboa.



Os abusos começaram em 2013. O menino de 14 anos começou a ser vítima de vários abusos de natureza sexual há cinco anos atrás, até aos dias de hoje.



Após as agressões, o homem dava à vítima quantias de dinheiro, que posteriormente, as entregava aos pais, que tinham conhecimento de tudo o que se passava.



O detido e a vítima mantinham uma relação próxima de vizinhança, sendo que o primeiro aproveitava os momentos a sós com a vítima para o violar, quase sempre na sua residência.



Os pais da criança também foram constituídos arguidos pela prática do crime de lenocínio de menores.



Após ser presente a juiz, o agressor ficou proibido de contactar com a vítima e de se aproximar da sua área de residência. Está ainda obrigado a apresentar-se periodicamento num posto policial.