Meninos trancados em casa com cadáver do pai

A mãe das crianças e companheira da vítima estava a trabalhar no Hospital de Braga quando tudo aconteceu.



O óbito foi declarado no local pelo INEM e o cadáver foi transportado pelos Bombeiros Sapadores.

Duas crianças, de dois e sete anos, estiveram fechadas mais de quatro horas em casa com o pai morto, em Braga. Carlos Travado, de 44 anos, estava a ver televisão com o filho e o enteado no sofá quando caiu inanimado no chão, avança a imprensa desta terça-feira.O menino de sete anos ainda se dirigiu à casa da vizinha para pedir ajuda mas a mulher não estava em casa. A criança voltou para junto do irmão a quem ainda deu, durante a tarde, leite com cereais e tapou com uma manta para que não tivesse frio.Foi a vizinha da frente quem socorreu as crianças. O rapaz contou-lhe que estava em casa com o irmão e que o tio [padrasto] estava caído no chão.