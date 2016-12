Menor assalta loja de pistola

O que achou desta notícia?







Um jovem de 17 anos foi detido por elementos da PSP do Seixal pouco depois de ter assaltado uma loja de rações com uma pistola de alarme adaptada.De acordo com fonte policial, o roubo ocorreu pelas 12h00 de sábado, numa loja de rações na Torre da Marinha. O menor ameaçou de morte uma funcionária do estabelecimento com a pistola e exigiu o dinheiro da caixa.A vítima entregou os 200 euros que estavam em caixa e o jovem fugiu a correr. Foi travado pela PSP poucos minutos depois numa rua próxima. Ainda estava na posse do dinheiro – que foi devolvido – e da pistola, que foi apreendida.