Menor assaltava com arma elétrica

Jovem é suspeito de uma dezena de roubos e furtos em casas em Quarteira e Vilamoura.

Por José Carlos Eusébio | 08:02

Um jovem de 17 anos é suspeito de dois roubos com ameaça de uma arma elétrica (taser) e de vários furtos em residências, nas zonas de Quarteira e Vilamoura. Foi detido pela GNR, na passada quinta-feira, após ter cometido dois furtos em Vilamoura.



O suspeito foi intercetado por militares do Subdestacamento de Quarteira quando seguia num motociclo, também furtado. Tinha em seu poder os bens levados das moradias, nomeadamente três fios em ouro, um telemóvel, um tablet, vestuários e 213 euros em dinheiro.



No momento da detenção, o menor tinha ainda na sua posse um taser e um gorro que usava para evitar ser identificado pelas vítimas.



Ao que apurou o CM, o jovem é suspeito de ter cometido cerca de uma dezena de roubos e furtos. Escolhia normalmente casas grandes e procurava janelas ou portas deixadas abertas para se introduzir no seu interior. Depois levava o que encontrava com valor.



Em dois casos, foi surpreendido pelos moradores e acabou por ameaçá-los com um taser. Tinha sempre o cuidado de mudar de roupa logo após os crimes.



O detido foi ontem presente ao tribunal de Loulé, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão domiciliária, com pulseira eletrónica.