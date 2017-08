Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor de 16 anos morre afogado em praia fluvial

Vítima atirou-se de uma plataforma com cerca de três metros e desapareceu na água.

Por Paula Gonçalves | 01:30

O dia pretendia ser de diversão, esta quarta-feira, na praia fluvial da Ereira, Montemor-o-Velho, mas acabou em tragédia para uma família da Figueira da Foz.



Miguel Silva, de 16 anos, atirou-se de uma plataforma com quase três metros de altura e acabou por desaparecer na água. Após meia hora de buscas o corpo foi encontrado por um mergulhador dos Bombeiros de Montemor-o-Velho a cerca de seis metros do local onde tinha desaparecido.



Quem estava próximo da zona diz que o menor depois de mergulhar a primeira vez ainda veio à superfície mas rapidamente desapareceu. Naquela zona, a água tem três metros de profundidade e Miguel Silva, segundo terão dito alguns familiares, não saberia nadar bem. O jovem estava com o padrinho e dois amigos. "O familiar parece que já os tinha avisado para não saltarem", conta Anabela Cruz, moradora.



A mãe do menor esteve no local, mas sentiu-se mal e foi transportada ao hospital.



As causas da morte só poderão ser determinadas após a realização da autópsia que será realizada no Instituto de Medicina Legal de Coimbra.