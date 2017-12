Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor de Albergaria-a-Velha continua desaparecida

Adolescente de 17 anos fugiu com namorado, de 34. GNR já falou com o homem.

Por Nelson Rodrigues e Francisco Manuel | 01:30

"Estou desesperado sem notícias da minha filha. Só quero que ela me ligue e me diga que está bem porque eu agora não sei se ela está viva ou morta. Eu e toda a família estamos aflitos sem saber dela." As palavras de desespero são de Paulo Nogueira, o pai da menor de 17 anos que fugiu com o namorado, de 34, na véspera de Natal, em Albergaria-a-Velha.



A GNR chegou a anunciar, na quarta-feira, que a menor tinha sido encontrada, o que não aconteceu - os militares apenas falaram com o homem de 34 anos ao telefone.



Contactada pelo CM, a GNR admite que possa ter havido "uma falha na interpretação da comunicação". Ontem, após novas diligências dos militares, o homem comprometeu-se a levar a menor ao posto durante o dia de hoje.