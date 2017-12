Menor desaparecida em Espanha avistada em Tavira e Braga

Jovem de 16 anos terá fugido com o namorado de 22 e 1200 euros no bolso.

Esta es María Adela, una #menor que ha #desaparecido en Niebla #Huelva

Adela Rodríguez Escala, uma menor com 16 anos que tinha desaparecido há duas semanas em Espanha, foi avistada em Braga.Segundo adianta o jornal El Confidencial , a menor terá desaparecido no domingo, dia 10 de dezembro, do local onde vivia com os pais em Niebla, Huelva. Terá dormido naquela noite já em Portugal, para onde fugiu com o namorado de 22 anos.A Guardia Civil segue no seu encalço e já apurou que, nessa primeira noite, a menor e o namorado ficaram alojados num hotel em Tavira. Nas seguintes, terão seguido para Braga, onde também se alojaram numa unidade hoteleira."Alguém os está a ajudar, porque eles não têm carta de condução e foram para Tavira de carro", assegura o pai da jovem, que espera, desesperadamente, por notícias da filha. "Alguém teve de os levar ali", acrescenta, deixando no ar que o jovem casal poderá ter sido ajudado pelos pais do rapaz, com quem tem uma má relação e acusa de não colaborar com as investigações."Eles têm que comer, que comprar, que sair, que arranjar gasolina e isso não podem fazer sem ajuda", admite o pai.Após saírem de Braga, adianta o progenitor, a Guardia Civil perdeu-lhes o rasto e continua à procura do jovem casal.A relação de Adela e do namorado começou em setembro. A mãe da menor encontrou no seu quarto quatro cartas de amor enviadas para a filha, onde o namorado a tentava convencer a fugirem juntos. Nada é dito quanto a datas, mas o certo é que a jovem parecia já estar a planear uma escapada: saiu de casa com roupa, cartão do centro de saúde, tinta para o cabelo e entre 1200 a 1300 euros.