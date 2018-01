Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor mata rival à facada

Homicida refugiou-se em Espanha logo após o crime.

Por J.T. | 01:30

Foi detido em Espanha o suspeito do homicídio de um cidadão brasileiro de 36 anos, a 17 de setembro passado, na Tapada das Mercês, em Sintra. Trata-se de um menor, jovem de 17 anos, também ele brasileiro, apontado por testemunhas como o autor das facadas que vitimaram Eduardo Prado.



O homicida refugiou-se em Espanha logo após o crime, mas foi agora capturado, fruto da cooperação internacional com as autoridades espanholas e da emissão de mandados de detenção europeus.



O menor foi entregue às autoridades portuguesas na terça-feira e presente a um juiz. Já se encontra na cadeia em prisão preventiva.



Eduardo Prado encontrava-se em Portugal há cerca de três meses – chegou a 28 de junho – quando foi alvo de agressões de vários homens junto a um restaurante. Foi igualmente alvo de facadas desferidas pelo menor agora capturado e depois empurrado de umas escadas.



A vítima ainda foi socorrida, mas acabou por morrer no local. O caso ficou entregue à Polícia Judiciária de Lisboa.