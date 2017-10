Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor preso por assalto violento

Suspeito estava na posse de uma réplica de arma de fogo.

Por J.T. | 08:42

A PJ de Ponta Delgada deteve um menor de apenas 16 anos por participar num assalto violento a um casal numa casa das Furnas, ilha de São Miguel, Açores.



O suspeito estava na posse de uma réplica de arma de fogo, que terá sido usada no crime.



Um outro jovem, de 20 anos, foi constituído arguido.



O assalto ocorreu no dia 4, com a vítima, de 64 anos, a enfrentar os ladrões encapuzados, que fugiram.



O homem e a mulher, de 54, foram agredidos e hospitalizados.