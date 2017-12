Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menores apanhados a assaltar automóveis em Faro

Dois dos três suspeitos são irmãos e estavam fugidos de uma casa de acolhimento do Porto.

Por Tiago Griff | 08:34

Um menor foi detido e outros dois foram identificados pela PSP depois de um ser apanhado, em flagrante, a sair de dentro de um automóvel que tinha acabado de assaltar, na madrugada de ontem. São suspeitos de outros ataques a veículos, em Faro, também ontem. Dois dos jovens, irmãos, estão fugidos de uma casa de acolhimento do Porto.



O caso aconteceu pelas 05h20 na zona da Horta das Figuras, em Faro. Um residente, alertado pelo barulho dos vidros a partir na via pública, chamou a PSP. A patrulha estava a passar pela rua António Belchior Júnior quando viu o suspeito mais velho, de 17 anos, a sair de dentro de um carro que tinha um vidro traseiro partido. Os outros dois menores, de 14 e 15 anos, estavam na mesma rua, mas uns metros atrás. Assim que viram os polícias, os três começaram a fugir mas foram rapidamente apanhados pelos agentes. O trio acabou por confessar que tinham arrombado mais dois automóveis naquela zona, mas apenas tinham conseguido levar algumas moedas e uma ‘pen’ que estava dentro do porta-luvas de um dos veículos. Um dos jovens tinha ainda uma gazua, usada para tentar abrir as fechaduras dos carros.



Segundo o CM apurou, os jovens de 17 e 15 anos, que são irmãos, estavam na cidade de Faro a viver em casa de um outro irmão, após terem fugido de uma casa de acolhimento no Porto há cerca de duas semanas. Os pais estão a cumprir penas de prisão. O suspeito mais novo foi entregue à mãe.