Menores internadas em centro educativo por agressão

Espancaram menina de 13 anos à saída da escola.

Por Magali Pinto | 01:30

A agressão brutal a uma menina de 13 anos ficou gravada em pelo menos três telemóveis de adolescentes.



Aconteceu no dia 15 de fevereiro deste ano na Amora, Seixal. Duas das três agressoras, menores, foram agora condenadas a internamento em centro educativo – uma em regime semiaberto por seis meses (ao fim de semana vai a casa) e a outra em regime aberto por nove meses. Decorridos três meses de internamento, esta última agressora passará por um período de supervisão intensiva.



Os crimes em causa são os de ofensas à integridade física, sequestro e coação. Recorde-se que nos vídeos que foram colocados nas redes sociais vê-se a vítima a levar chapadas, pontapés, murros e joelhadas. A jovem é ainda empurrada contra a parede e atirada ao chão. Um dos vídeos tem áudio onde se ouve uma das três agressoras a gritar à vítima: "Achas que tens força para nos arrebentar?". A menor responde que não porque é uma contra muitas.



A vítima foi apanhada à saída da escola e quando ia para casa da avó. A adolescente chegou a casa cheia de hematomas e ferimentos e apresentou queixa na Polícia.



PORMENORES

Polícia identifica

Os agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP conseguiram identificar as agressoras e também as jovens que assistiram a tudo e nada fizeram quando visualizaram os vídeos, em fevereiro deste ano.



Vítima ameaçada

Além de agredida brutalmente, a vítima foi também ameaçada. "Se tu fazes queixa de mim à Polícia vais levar na cara", ouve-se na gravação. As imagens inundaram as redes sociais na altura e provocaram uma onda de indignação. Tudo terá começado com comentários no Facebook.