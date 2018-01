Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menos crimes como prenda de aniversário

Criminalidade geral desceu 1,36% e violenta 3,13%, em comparação com o ano de 2016.

Por José Carlos Eusébio | 08:25

A GNR registou uma descida na criminalidade, incluindo a violenta, durante o ano de 2017, no Algarve. Os dados foram revelados esta segunda-feira, na cerimónia comemorativa do 9º aniversário do Comando Territorial de Faro da GNR, que decorreu na zona ribeirinha de Portimão.



Segundo o coronel Joaquim Crasto, comandante da GNR na região, no âmbito da criminalidade geral foram registados "13 831 crimes", ou seja, "menos 190 do que em 2016". A descida foi assim de 1,36%. Em relação à criminalidade violenta, a GNR contabilizou 495 crimes, enquanto no ano anterior o número tinha sido de 511.



Houve, portanto, uma diminuição de 3,13%. No total, foram efetuadas 2462 detenções no ano passado.



"Este é um resultado que nos apraz registar e que denota o esforço que temos vindo a fazer na região algarvia", segundo refere o responsável da GNR, destacando, entre outros aspetos, "os programas dirigidos à população mais vulnerável" que estão a ser desenvolvidos pela Guarda.



Ao longo de todo o ano de 2017, o efetivo da Guarda Nacional Republicana presente na região algarvia realizou 74 386 patrulhas, tendo sido percorridos, a pé ou de viatura, mais de 4 milhões de quilómetros.