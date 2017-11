Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menos criminalidade no aniversário da PSP

Viegas Martins, em funções há menos de um mês, diz que herdou “fardo pesado”.

Por Tiago Griff | 06:00

O Comando Distrital de Faro da PSP comemorou ontem o 89º aniversário que coincidiu com a recente entrada do novo comandante, Marco António Viegas Martins. Há menos de um mês no cargo, o superintendente diz que herdou "um fardo pesado, pela positiva", uma vez que os números da criminalidade na região têm vindo a descer.



Entre 1 de janeiro e 29 de outubro deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado, os crimes graves desceram 1,1 por cento, os crimes violentos desceram 7,2 por cento e houve um aumento de detenções de 20,9 por cento. Foram estes os dados divulgados por Viegas Martins, que tomou posse do cargo há pouco menos de um mês, substituindo Ricardo Van Zeller Matos.



O novo comandante revela que os dados resultaram de uma aposta na "proatividade policial", nomeadamente na intervenção em áreas como o combate ao tráfico de droga, aos crimes contra a propriedade e no combate ao crime de condução sem habilitação legal e condução sob a influência do álcool.



"Neste primeiro mês em que cá estou sinto-me bastante agradado. Herdei um fardo pesado, até porque os indicadores vão no sentido positivo, e compete-me a mim continuar na boa senda", diz ao CM.



As comemorações dos 89 anos do Comando Distrital de Faro da PSP começaram ontem, mas continuam hoje. O jardim Manuel Bívar, na Baixa da cidade farense, mantém uma exposição de meios policiais e estão previstas duas exibições do grupo cinotécnico da PSP, às 11h00 e às 16h00.



Governante

A secretária de Estado-Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, marcou ontem presença nas comemorações, que começaram pelas 09h30 e tiveram lugar na Igreja da Sé e na biblioteca municipal.



517

acidentes rodoviários aconteceram, até dia 30 de setembro, nas áreas da PSP na região. Dos acidentes resultaram 107 feridos leves, 4 feridos graves e não houve qualquer morte.



Proximidade

Um dos fatores determinantes no combate à criminalidade foi a consolidação do policiamento de proximidade, com especial atenção ao público mais vulnerável: crianças, jovens e idosos.