Mente sobre idade nas redes sociais para abusar de crianças

O que achou desta notícia?







87.5% Muito insatisfeito

87.5% 4.2%

4.2%



8.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







87.5% Muito insatisfeito

87.5% 4.2%

4.2%



8.3% Muito satisfeito Outras 24 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um homem foi detido, esta quinta-feira, por suspeitas de prática de crimes de pornografia e abuso sexual de menores, nos Açores.O suspeito fazia-se passar por um jovem de 15 ou 17 anos, nas redes sociais, e mantinha conversa com menores do sexo feminino com idades entre os 12 e os 17 anos. O homem, de 50 anos, solicitava fotografias de teor pornográfico às raparigas e tinha conversas de teor obscenas.A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve o suspeito que vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.