MEO multa morto na tragédia de Pedrógão por cancelamento do contrato

Operadora exigiu 139 euros por cancelamento de contrato a vítima mortal dos incêndios.

Por Pedro H. Gonçalves | 01:30

A MEO aplicou uma multa de 139 euros pelo cancelamento de um contrato de telecomunicações. Até aqui, uma situação normal, não fosse a penalização recair sobre uma vítima mortal do incêndio de Pedrógão Grande. A PT garante que se tratou de um erro automático e que vai dar uma borla de três meses a quem foi afetado pelos fogos em Pedrógão.



Tudo começou quando Fernando Silva, de 70 anos, comunicou à operadora que queria cancelar o serviço que prestava ao filho, que morreu na EN236, a estrada da morte, nos incêndios de Pedrógão Grande. A comunicação para cancelar o débito direto foi feita com a certidão de óbito, mas Fernando Silva nem queria acreditar quando recebeu a resposta. "Fiquei atónito", contou à Lusa, quando a MEO informou que iria ser faturada, por débito direto e "a título de penalização", a quantia de 139,32 euros pelo facto de o cancelamento ser feito durante um período de fidelização.



A carta foi enviada para a casa de Fernando Silva, em Figueiró dos Vinhos, mas ainda endereçada ao filho, Fernando Rui. "A questão não é os 139 euros. É a atitude", desabafa o pai da vítima, que ainda fez uma reclamação, mas sem sucesso.



Ao CM, a PT, dona da MEO, alega "uma questão de automatismo" e diz que o caso de Fernando Silva já está resolvido. A operadora, agora detida pela Altice, afirma ainda que durante três meses não será cobrado o serviço "a todos os clientes que viram as suas habitações afetadas neste incêndio" e que não haverá lugar a penalizações junto das famílias das vítimas.



Multas

A MEO poderá ver-se obrigada a pagar uma multa no valor de 995 mil euros, depois de a Anacom ter concluído que a operadora de telecomunicações violou o contrato da rede de telefones públicos.



Situação "aberrante"

O especialista em Direito do Consumo Mário Frota está "perplexo" com a situação com que Fernando Mendes Silva se deparou e classifica todas estas situações de "aberrantes".