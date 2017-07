Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mergulha para a água e cai em cima de barco

Norte-americano, de 26 anos, deu salto de penhasco na praia de S. Rafael e caiu sobre embarcação que passava no local.

08:47

Um turista norte-americano, de 26 anos, ficou ferido com gravidade quando estava a dar um salto de um penhasco para a água e caiu em cima de um barco, na praia de S. Rafael, em Albufeira, sábado à tarde. O turista caiu em cima de uma embarcação que na altura passava no local.



Segundo o CM apurou junto do comandante Santos Arrabaça, da Capitania do Porto de Portimão, a vítima estava a saltar de um penhasco de cerca de seis metros de altura para o mar. "Naquele salto, o cidadão norte-americano teve azar e acabou por cair sobre uma embarcação marítimo-turística que estava a dar um passeio naquela zona da costa, cheia de turistas. O homem sofreu diversas fraturas", referiu.



Por sorte, nenhum dos turistas ou tripulantes, que se encontravam no barco, foi atingido na queda do norte-americano. Segundo Santos Arrabaça, o homem caiu "sobre a parte de trás, no arco de luzes".



O turista foi transportado, na própria embarcação onde tinha caído, para a Marina de Albufeira, onde foi assistido pelos bombeiros voluntários locais e por uma equipa do INEM.



Uma vez imobilizado, o norte-americano foi transportado para a unidade de Faro do Centro Hospitalar do Algarve, com acompanhamento da equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

Segundo o CM apurou, teria um braço e um pulso fraturados, bem como vários hematomas e escoriações.