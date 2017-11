Homem de 59 anos estava a fazer caça submarina.

Um homem, de 61 anos, morreu esta quarta-feira enquanto estava a fazer caça submarina no Magoito, em Sintra.



O alerta à Polícia Martítima foi dado pela população. A vítima residia em Rio de Mouro.



A mulher do homem esteve no local e teve de ser assistida devido ao choque.

O corpo foi retirado pela automaca para depois se realizar a autópsia.