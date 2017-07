Homem de 37 anos estava a fazer caça submarina ilegal e não tinha boias de sinalização.

Por Tiago Griff | 12.07.17

Mergulhador morre atropelado por barco

Um mergulhador de 37 anos morreu depois de ter sido atropelado por uma embarcação de pesca quando estava a fazer caça submarina sem qualquer tipo de sinalização, no canal da Fuseta, no concelho de Olhão, na madrugada de ontem. A vítima já era conhecido das autoridades pela prática de pesca ilegal, tendo sido autuado várias vezes.A falta de sinalização, aliado ao facto do incidente ter ocorrido perto das 01h00 e haver pouca iluminação no canal da Fuseta, foi fatal para o mergulhador de 37 anos, natural de Tavira e residente em Olhão.José Mário Carmo, estava a mergulhar e já tinha apanhado mais de cinco quilos de pescado (três douradas e dois sargos) quando foi atropelado por uma embarcação de pesca que estava a regressar a terra. "Foi tirado do mar pelos dois tripulantes do barco ainda com sinais vitais.O INEM ainda fez as manobras de reanimação, mas acabou por não recuperar", confirmou aoNunes Ferreira, comandante da Capitania de Olhão.A vítima sofreu um corte no peito, que terá sido provocado pela hélice do barco, e terá sofrido outros ferimentos que lhe provocaram a morte. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Faro para realização da autópsia.José Mário Carmo era conhecido das autoridades pela prática ilegal de pesca submarina e já tinha sido autuado várias vezes, mas nunca durante a noite.Na ria Formosa é proibido fazer este tipo de pesca e a atividade acarreta vários perigos.