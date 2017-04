Mesa gigante nas ruas para celebrar a Páscoa

A Câmara de Caminha - que organiza o evento juntamente com a junta de Vila Praia de Âncora e o Movimento de Empresários do Concelho de Caminha - já anunciou também que durante o evento será possível ver a exposição ‘Visita Pascal no Concelho de Caminha’, na Igreja Nossa Senhora da Bonança. Haverá ainda lugar para aulas de zumba e ginástica para crianças e atuações musicais.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

É já no próximo sábado que as ruas 31 de janeiro e 5 de outubro, em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, recebem a maior mesa de Páscoa do País. Ainda não se sabe ao certo qual será a extensão da mesa deste ano, mas serão certamente centenas de metros com doces, salgados, vinho e também uma mostra de artesanato. Este ano já há mais de uma centena de empresários inscritos sendo, que no ano passado, a mesa atingiu cerca de meio quilómetro.O objetivo do evento é não só celebrar a Páscoa como também dar a conhecer aqueles que são considerados os melhores produtos da região. Este ano, a Maior Mesa da Páscoa contará, no entanto, com algumas novidades. Será lançada uma nova iguaria, os biscoitos de farinha de pau, um produto que resultou da parceria estabelecida entre o Patronato Nossa Senhora da Bonança e o grupo de pastelarias Petinga Doce.A animação está também garantida durante toda a iniciativa, que começa às 10h00. Haverá uma sessão de cinema do filme a ‘Bela e o Monstro’, que será gratuita para crianças até aos 12 anos, e um concerto solidário, cuja receita reverte a favor do Patronato de Nossa Senhora da Bonança de Vila Praia de Âncora.