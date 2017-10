Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Mesmo a rastejar persegui o ladrão”

Dois homens atacaram vítima de 64 anos e roubaram com violência um cordão de ouro.

Por Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 09:54

Natália Almeida, de 64 anos, foi assaltada, e agredida, por um homem, em casa, na rua Nova, em Ouca, Vagos. O companheiro da mulher tinha saído para comprar pão e deixou a porta aberta. O ladrão aproveitou para entrar e roubar, com violência, um cordão de ouro avaliado em mais de dois mil euros.



"Estava a fazer o almoço quando um homem entrou e pediu-me um copo de água. Quando me virei, empurrou-me para o chão e arrancou-me o cordão de ouro do pescoço. Como gritei ameaçou matar-me, caso não me calasse" disse ao CM, Natália Almeida, ainda bastante assustada.



"Tenho próteses nas ancas e, quando o homem me empurrou para o chão, caí desamparada e fiquei sem forças. Mesmo a rastejar, ainda consegui perseguir o ladrão até ao portão, mas só o vi a saltar para a mala de um carro onde estava um cúmplice que arrancou a grande velocidade" acrescentou a vítima.



Natália gritou por socorro mas ninguém a ouviu. Os vizinhos só se aperceberam de que algo se tinha passado quando viram passar o carro dos assaltantes a grande velocidade. "Podemos ser assaltados a qualquer momento dentro das nossas próprias casas e ninguém me garante que o próximo não serei eu" disse Teófilo Conceição, vizinho da vítima do assalto.



A vítima foi levada, pelos Bombeiros de Vagos, para o hospital de Aveiro. A GNR de Vagos foi ao local.



O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Aveiro investiga.