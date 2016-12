Mestre salva irmãos após barco naufragar

O responsável destacou também "o espírito de entreajuda de quem anda no mar e que neste caso foi muito eficaz, com uma embarcação que estava nas proximidades a prestar auxílio, não tendo havido qualquer intervenção da estação salva-vidas de Peniche, que ainda chegou a ser acionada".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





4.2%

4.2% 95.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





4.2%

4.2% 95.8% Muito satisfeito Outras 24 pessoas também já deram o seu contributo pub

Jorge Sousa, mestre da embarcação ‘Ribela’, não hesitou em salvar os dois homens que ontem caíram ao mar, quando pescavam robalo, a uma milha da ilha do Baleal, em Peniche. "Eu ia a entrar no portinho que existe na ilha e as pessoas em terra deram-me o alerta para um acidente no lado oposto. Fui logo para lá. Em cinco minutos estava ao pé deles a socorrê-los", contou ontem ao CM poucas horas depois do naufrágio."Estavam agarrados à proa da lancha, que estava com um metro fora de água. Tinham frio mas estavam calmos", adiantou Jorge Sousa, que estava acompanhado de outros três pescadores nesta operação de salvamento, que ocorreu poucos minutos depois das 08h00. "Foi um susto que teve um final feliz", apontou.Os dois náufragos, Joel Quitério e Romeu Morais, de 35 e 44 anos, respetivamente, são irmãos e quando chegaram a terra foram assistidos por uma equipa do INEM e pelos Bombeiros de Peniche.Os pescadores apresentavam sinais de hipotermia e foram transportados ao hospital para observação, tendo recebido alta a meio da manhã."Estão bem de saúde", revelou ao CM o comandante da Capitania de Peniche, Serrano Augusto.