Metade dos atropelados tem mais de 65 anos

Idosa com 78 anos terá morrido após ser colhida pelo próprio carro em Vale da Pinta, Cartaxo.

Por João Tavares | 10:25

A morte de uma mulher de 78 anos veio manchar ainda mais as estatísticas da sinistralidade rodoviária. O caso ocorreu em Vale da Pinta, Cartaxo, e está a ser investigado pela GNR. Tudo indica que a vítima foi atropelada pelo próprio carro. Mais uma vítima mortal acima dos 65 anos. Aliás, o número de mortos nas estradas nesta faixa etária corresponde a 28% do total registado em 2017. Até novembro, morreram 460 pessoas, 129 das quais com mais de 65 anos.



Se atendermos ao número de atropelamentos, as estatísticas nesta faixa etária agravam-se de forma preocupante. É que metade das vítimas mortais colhidas por viaturas tem mais de 65 anos (39 de um total de 76). Comparativamente a 2016, há mais uma vítima mortal.



E do total de pessoas mortas por atropelamento, há ainda a destacar um número que levou o Governo a querer baixar a velocidade para o máximo de 30 km/h nos locais considerados como ‘pontos negros’. É que do total de 76 vítimas, 50 acabaram por perder a vida dentro das localidades.



Já a maioria de mortes de pessoas com 65 ou mais anos registou-se em acidentes que envolvem viaturas ligeiras, fossem elas as condutoras ou passageiras. Destaque ainda para a morte de cinco pessoas que seguiam em bicicletas e 11 em motorizadas.



Relativamente ao acidente mortal do Cartaxo, as autoridades admitem que possa ter ocorrido ainda na sexta-feira, apesar de só ter sido descoberto este sábado de manhã por familiares da vítima. A mulher foi encontrada sem vida dentro do perímetro da habitação. O carro destravado terá atingido mortalmente a idosa.



Atestado médico para renovar a carta a partir dos 60 anos

Os condutores das categorias A e B – duas rodas, ligeiros, motociclos e tratores agrícolas – são obrigados, por lei, a renovar a carta de condução a partir dos 50 anos. Nesta faixa etária ainda não precisam de apresentar relatório médico – a atestar que o condutor tem capacidades físicas para conduzir –, o que terá de ser feito aos 60, 65 e 70 anos. A partir desta idade, a renovação da habilitação legal tem de ser feita a cada dois anos. A revalidação da carta tem de ser pedida pelo condutor no prazo de seis meses antes de acabar a validade do título. Se passar a data, então incorre numa multa. Se deixar passar dois anos após o termo do prazo, terá de efetuar nova prova prática.