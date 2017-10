Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Meti-me na boca do lobo e não a consegui salvar”

Aurora Amaral deixou a sogra junto ao carro e foi pedir ajuda. Quando voltou estava morta.

Por Ana Isabel Fonseca e Ágata Rodrigues | 01:30

O chão ainda queima em Ventosa, Vouzela, e o ar é tão denso, que se torna irrespirável. Por todo o lado, veem-se carros queimados, casas reduzidas a escombros, pessoas que limpam as lágrimas dos rostos ainda cheios de fuligem. No lugar de Vila Nova perdeu-se muito, mas acima de tudo perderam-se vidas.



Quatro pessoas morreram na madrugada de domingo, carbonizadas, numa luta desigual contra o fogo. Só numa casa morreu Fernando Lourenço, de 70 anos, a mulher Laurinda, de 64, e a irmã do homem, Arminda Lourenço, de 79 anos. Alguns metros à frente na rua, Maria Rosa Jesus, de 93 anos, morreu enquanto tentava fugir.



"O fogo começou a aproximar-se da casa, estava perto do quarto da minha sogra. Eu peguei nela, meti-a no carro e só pensei em fugir. Afinal, meti-me na boca do lobo. Conduzi 800 metros, mas já não via nada. Tirei-a do carro para irmos a pé, mas ela caiu e eu também. Consegui levantar-me e naquele momento só pensei em ir pedir ajuda. Ela ficou lá e eu já não consegui voltar. Quando finalmente regressei. Estava morta", contou ao CM, em lágrimas, Aurora Amaral, nora de Maria Rosa.



O filho de Maria Rosa tinha ficado a proteger a casa e não seguiu no carro. "A minha mãe não merecia morrer assim", disse José Amaral.



Também os familiares das outras três vítimas mortais tentaram prestar-lhes auxílio, mas sem sucesso. "Eu da minha casa já via a deles a arder. Ainda corri para lá, mas não tinha qualquer hipótese de os ajudar. As chamas eram enormes, não tinha forma de os salvar", explicou um sobrinho.



Os vizinhos lamentavam não ter conseguido salvar a família. "Chamámos, mas já não responderam", disse a vizinha Maria Idalina. Os corpos das três vítimas apenas deverão ser removidos hoje do local.



"Meu Deus, porque fizeste isto comigo?"

Alcina Santos só tem a roupa do corpo. Perdeu tudo no incêndio, que atingiu o lugar de Ansar, em Ventosa, Vouzela. Perdeu os animais, a casa, o pouco dinheiro que tinha.



"Meu Deus porque fizeste isto comigo?", grita Alcina, de 56 anos, enquanto ergue as mãos para o céu. "Aquilo pareciam setas de fogo a vir na minha direção. Eu saí à rua e só gritei : foge, meu filho, que a gente morre aqui". Fugiram e salvaram-se.



Irmãos morrem juntos quando tentavam ajudar avô de 80 anos

Os irmãos João, de 29 anos, e Paulo, de 34, perderam a vida a poucos metros um do outro. Quando as chamas começaram a devastar as freguesias de Oliveira do Hospital, João e Paulo só pensaram no avô, de 80 anos, e nos animais que estavam presos e precisavam de ajuda.



O homem vive numa zona de eucaliptal que ficou devastada pelos incêndios e os netos foram em seu socorro. Não conseguiram atravessar o inferno das chamas e morreram carbonizados, na noite de domingo.



O mais novo, João André Pires Costa, era cortador de moldes e estava casado há apenas três meses. Paulo Pires Costa, camionista, era pai solteiro e deixa dois filhos: um rapaz, de 7 anos, e uma menina, de 10.



Não muito longe, na mesma freguesia, Celeste Neves, de 70 anos, não resistiu às chamas que lhe invadiram a casa. O marido tinha saído para ir às compra e Celeste – que tinha pouca mobilidade – ficou na residência.



O fogo chegou e levou-lhe a vida. Morreu carbonizada e a moradia de dois andares, na Quinta da Figueira, da União de Freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira, ficou completamente destruída.