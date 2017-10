Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Metralhadoras em três roubos à bomba a caixas multibanco

Ataques a ATM em Sintra, Condeixa-a-Nova e Mealhada. Moradores ameaçados.

Por Miguel Curado, Sérgio A. Vitorino e Mário Freire | 01:30

Os gangues responsáveis pela vaga de roubos com explosões de gás a caixas multibanco (ATM), efetuaram ontem mais três roubos durante a madrugada. Dois na região de Coimbra (Condeixa-a-Nova e Mealhada) e outro no concelho de Sintra. Testemunhas viram os ladrões a empunharem metralhadoras.



Os assaltos terão sido feitos por dois gangues diferentes. Um deles, com quatro homens, atacou pelas 04h15, em Serra das Minas, Sintra. Após pararem um carro junto ao banco BIC da Avenida Maria Lamas, os encapuzados injetaram gás no ATM, provocando uma explosão.



Moradores acordaram com o barulho, tendo vários visto um dos ladrões a empunhar uma pistola-metralhadora. O gang fugiu com duas malas com dinheiro. Um outro gang cometeu os outros dois roubos.



Pelas 03h15, em Ega, Condeixa, uma explosão destruiu um ATM no café restaurante ‘São Miguel’. Como não conseguiram aceder ao dinheiro fugiram com 300 euros da caixa registadora do café. Pelas 04h00, o mesmo grupo rebentou o ATM da Caixa de Crédito Agrícola de Mealhada.



Os 5 ladrões fugiram com dinheiro. Um empunhava uma metralhadora, que usou para ameaçar moradores. Outro assalto com explosão ocorreu às 02h00 de domingo, no Feijó, Almada.



"Ouvia-os enquanto telefonava à GNR"

Maria Lemercier, proprietária do café São Miguel, em Ega, Condeixa-a-Nova, contou que se fechou no escritório mal ouviu a explosão que destruiu o multibanco. "Ouvia-os à martelada enquanto telefonava à GNR", disse.



Nove assaltantes começam a ser julgados

O Tribunal de Santarém começa hoje a julgar um grupo que assaltou três caixas multibanco com recurso a explosões de gás e esteve envolvido em roubos de carros e furtos a residências.



O processo tem nove arguidos, com idades entre os 22 e os 37 anos, que vão responder pelos crimes de incêndio e explosões, furto qualificado e detenção de arma ilegal.



Os assaltos ocorreram em Casével (Santarém) e Alcorochel (Torres Novas).



SAIBA MAIS

33

é o número de caixas multibanco que foram assaltadas em todo o País, pelo método de explosão, desde o dia 1 de agosto.



Competência

A Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária tem, por lei, a competência exclusiva de investigação dos assaltos à bomba a caixas multibanco.