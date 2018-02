Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Macedo fala pela primeira vez no julgamento dos Vistos Gold

Ex-ministro está acusado de três crimes de prevaricação e um de tráfico de influências.

Por Débora Carvalho | 16:33

Miguel Macedo fala pela primeira vez, esta segunda-feira, no julgamento dos Vistos Gold. O ex-ministro da Administração Interna está acusado de três crimes de prevaricação e um de tráfico de influências e vai falar sobre estes quatro crimes.



Sobre a questão do oficial de ligação para a China, Macedo disse que "este não foi um caso isolado nem que tenha caído do céu para resolver problemas de supostos amigos".



O ex-ministro afirmou ainda que estas acusações carecem de fundamento.



