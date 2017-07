Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mil pessoas deixam tudo para trás ao fugir do fogo

Chamas descontroladas e devastadoras obrigam habitantes de dezenas de aldeias a abandonar as suas habitações.

Por Luís Oliveira | 01:30

O incêndio que deflagrou na Sertã, e depois se estendeu aos concelhos de Mação e Proença-a-Nova, levou a que mais de mil pessoas tivessem de abandonar as suas casas devido ao perigo das chamas. Também em Vila Velha de Ródão várias aldeias foram evacuadas por causa da fúria dos incêndios, que ontem à noite continuavam incontroláveis e a espalhar o pânico em dezenas de aldeias daquela zona do País.



"Há muitos anos que não se via nada igual. Os bombeiros não conseguem parar a força do fogo e o vento espalha-o por todo o lado", disse ao CM um habitante de Freixoeiro, que ontem esteve na mira do fogo. O incêndio passou ao largo porque os bombeiros o esperaram à entrada da localidade, onde o combateram. O testemunho retrata o desespero de milhares de residentes nas aldeias que desde domingo têm sido cercadas pelas várias frentes de um fogo que teima em não parar.



Ontem, Mação foi o concelho mais fustigado. "Está a acontecer um desastre", desabafou ao CM António Louro, vice-presidente da autarquia. Mais de duas dezenas de povoações foram evacuadas por precaução e porque estavam na linha do fogo. De madrugada também se viveram momentos muito complicados na aldeia de Feiteiras. As chamas cercaram a localidade e impediram a saída dos habitantes e dos bombeiros. Mas tudo acabou bem.



As frentes de fogo que fustigam estes concelhos do Centro do País chegaram ontem a atingir vários quilómetros de extensão, puxadas por vento forte. "Vamos ficar sem nada", disse António Rodrigues, residente em Cardigos, enquanto juntava vasilhames com água para fazer frente ao fogo, "quando ele chegar".



As chamas destruíram dezenas de barracões agrícolas e colocaram em perigo, além de centenas de habitações, várias zonas industriais. Doze anos depois dos grandes fogos de 2005, a zona volta a ficar em cinzas. Hoje, a maioria dos distritos está em alerta laranja.



"Fogo ameaça todas as freguesias do concelho de Mação"

O presidente da Câmara de Mação considera que o incêndio que invadiu o concelho "é um desastre". "O fogo ameaça todas as freguesias do concelho de Mação", desabafou a meio da tarde de ontem. O autarca manifestou "indignação" por ter reclamado meios "que nunca chegaram ou foram insuficientes".



SAIBA MAIS

1652

é o número de operacionais que ontem à noite se encontravam a combater os incêndios que lavravam em Castelo Branco - está incluído o de Mação (Santarém) porque se trata de uma extensão do da Sertã.



Autarcas exigem meios

Os autarcas dos concelhos afetados por esta vaga de incêndios reclamaram ontem a presença de mais meios para o combate, sobretudo aéreos.



Mulher que provocou incêndio foi condenada a pagar 600 euros de multa

Uma mulher de 59 anos foi condenada pelo Tribunal das Caldas da Rainha a pagar uma multa de 600 euros por ter provocado um incêndio por negligência que na passada sexta-feira devastou 13 hectares de povoamento florestal.



As chamas tiveram origem numa ação de queima de resíduos domésticos numa propriedade nos Casais da Paraventa, no limite das freguesias de Vidais e Landal.



Governo desmentido na queda de helicóptero

O relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves nunca refere que o acidente com um helicóptero de combate a incêndios ocorrido no dia 16 deste mês foi uma aterragem de emergência, conforme adiantou na altura o Ministério da Administração Interna.



Os investigadores afirmam que, "ao aproximar-se da represa para efetuar o abastecimento de água para o combate ao incêndio, o piloto teve dificuldades com a operação do balde... Momentos depois a aeronave entrou em instabilidade, desconhecendo-se se o aparelho sofreu uma perda de estabilidade, ou algum tipo de toque em alguma superfície da represa.



No entanto, apesar da tentativa por parte do piloto de recuperar a estabilização do voo do helicóptero, o mesmo acabou por girar em volta do eixo vertical tendo as pás do rotor embatido na água". O helicóptero ficou destruído.