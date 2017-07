Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milhares despedem-se da ‘Meca’ dos motards

Desfile marcou adeus de motociclistas e juntou muitas centenas pelas ruas de Faro.

08:57

Vários milhares de motociclistas despediram-se ontem da 36ª edição da Concentração de Motos de Faro, durante o já habitual desfile pela cidade, onde não faltou o barulho de motores nem a criatividade nas máquinas de todos os tamanhos e formatos.



O motociclista farense José Costa, ou ‘Rato’, como é mais conhecido, 56 anos, é uma presença habitual na concentração.



No desfile de ontem foi também uma das estrelas, ao pilotar uma televisão. "Venho todos os anos e todos os anos trago uma coisa estranha.



Este ano foi a televisão, que estive a preparar quase até ao início do concurso", referiu o motard, que recolheu o primeiro lugar na categoria ‘Strange’ do Bike Show (dedicado a motos estranhas) com a moto improvisada.



Já Fernando Luís, de Torres Vedras, é quase um histórico da concentração. "Venho desde a primeira, quando isto era apenas uma cabanazinha, vendiam-se umas cervejas e nem casa de banho existia.



Evoluiu muito, hoje em dia esta concentração é uma coisa fenomenal, uma ‘Meca’", referiu o motociclista, que regressou ontem a casa após o desfile terminar.



Depois de 4 dias de animação no recinto de Vale das Almas, com cerca de 400 mil metros quadrados perto do Aeroporto Internacional de Faro, o presidente do Motoclube de Faro, José Amaro, garantiu ontem que o evento "superou todas as expectativas e esgotou as inscrições", tendo recebido mais de 25 mil pessoas.



"O próprio desfile da concentração atraiu muito mais gente para a rua, tal como os espetáculos na baixa da cidade à noite, por isso foi bom também para Faro e para o Algarve", referiu o responsável.