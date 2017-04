Milhares enchem ruas do Algarve em celebrações pascais

O que achou desta notícia?







Milhares de pessoas, entre fiéis e turistas, saíram este domingo à rua em vários pontos do Algarve para participar nas celebrações da Páscoa. Em São Brás de Alportel, a secular Procissão da Ressurreição, conhecida como Festa das Tochas Floridas, encheu as ruas da vila. Em Loulé, a tradição voltou-se a cumprir, com a chamada festa pequena da Mãe Soberana.O dia começou ontem bem cedo para mais de 100 voluntários, de todas as idades, que ornamentaram o manto de flores que decorou as ruas de São Brás de Alportel para a Procissão da Ressurreição. "Começámos às 04h00 a preparar a passadeira de flores lindíssima. Todos participam, de todas as idades, até porque eu comecei quando era pequeno e o meu filho, que tem três anos, também já participa", referiu aoo presidente da Câmara, Vítor Guerreiro, que participou na procissão com uma das tochas floridas. "Toda a comunidade é envolvida neste evento", acrescentou.Ontem foi dado o arranque da Festa da Mãe Soberana, com a descida da imagem da Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Loulé, conduzida pelos homens do andor, desde a sua ermida, até à Igreja de S. Francisco, onde ficará 15 dias. A 30 de abril realiza-se o momento alto das celebrações, com a imagem a ser levada de volta até à ermida. A festa da Mãe Soberana, em Loulé, atrai milhares de visitantes e é a maior manifestação religiosa a sul de Fátima.