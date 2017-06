Salvador Sobral dá voz a fogo de artifício de S. João

Milhares enchem ruas na noite de São João

Milhares de pessoas encheram as ruas da Invicta para a maior noite do ano. O som dos martelos confundiu-se com o da música do bailarico pelas ruas.A tradição mantém-se e o cheiro das sardinhas mistura- -se com o do porco no espeto. As ofertas são variadas, mas a procura é maior pelas sardinhas, que este ano rondam os dois euros a unidade. Os carros nas artérias da cidade dão lugar a aglomerados de pessoas que se concentraram, essencialmente, na zona da Ribeira, onde à meia-noite assistiram ao fogo de artifício junto à ponte D. Luiz I. Depois do fogo, foram muitos os que rumaram à Avenida dos Aliados para o grande concerto da festa.Os GNR atuaram numa noite quente e animada. Antes, subiram ao palco os Trabalhadores do Comércio, com temas muito aclamados, como ‘Chamem a Polícia’.